Migranti, Draghi: “Italia ha limiti, ci siamo arrivati” – Video (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Forse siamo il paese meno discriminante e aperto il più possibile, ma anche noi abbiamo dei limiti e ora ci siamo arrivati”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si esprime così sul tema immigrazione nella conferenza stampa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Forseil paese meno discriminante e aperto il più possibile, ma anche noi abbiamo deie ora ci”. Il presidente del Consiglio, Mario, si esprime così sul tema immigrazione nella conferenza stampa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'articolo proviene daSera.

Pubblicità

Agenzia_Italia : ???? ???? #Draghi vola da #Erdogan, focus su Ucraina, grano e migranti _ Verranno firmati accordi e protocolli d'intes… - repubblica : Ucraina, energia e migranti: il vertice di Draghi con Erdogan in Turchia - RaiNews : Il premier ad Ankara per il terzo vertice intergovernativo italo-turco - eziomauro : Migranti, Draghi: 'Italia accogliente, ma il limite è raggiunto'. Vertice in Turchia con Erdogan - la Repubblica - fisco24_info : Migranti, Draghi: 'Italia ha limiti, ci siamo arrivati' - Video: (Adnkronos) - 'Forse siamo il paese meno discrimin… -