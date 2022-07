Michelle Hunziker, la sua reazione dopo aver provato la pizza di Briatore (Di martedì 5 luglio 2022) Michelle Hunziker ha assaggiato la pizza di Flavio Briatore in una serata al “Crazy pizza”. La showgirl svizzera è entrata a gamba tesa nella polemica che ha visto protagonista l’imprenditore. In particolare Briatore è da tempo criticato a causa dei prezzi delle pizze che vende. Cosa ne pensa la famosa showgirl? Michelle Hunziker, il commento sulla pizza di Briatore La showgirl ha trascorso la serata nel locale di Briatore assieme alla figlia Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi. I tre hanno mangiato insieme e ovviamente hanno condiviso alcuni momenti della cena sui social. “Buona?”, chiede Aurora. “Non riesco neanche a parlare dalla goduria”, la risposta della Hunziker. Insomma, la ... Leggi su tvzap (Di martedì 5 luglio 2022)ha assaggiato ladi Flavioin una serata al “Crazy”. La showgirl svizzera è entrata a gamba tesa nella polemica che ha visto protagonista l’imprenditore. In particolareè da tempo criticato a causa dei prezzi delle pizze che vende. Cosa ne pensa la famosa showgirl?, il commento sulladiLa showgirl ha trascorso la serata nel locale diassieme alla figlia Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi. I tre hanno mangiato insieme e ovviamente hanno condiviso alcuni momenti della cena sui social. “Buona?”, chiede Aurora. “Non riesco neanche a parlare dalla goduria”, la risposta della. Insomma, la ...

