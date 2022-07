"Mi ha mandato la foto del suo pe***": oscenità, il vip smascherato da Selvaggia Lucarelli | Guarda (Di martedì 5 luglio 2022) La storia si ripete. Tra Selvaggia Lucarelli e Salmo accade di tutto, ancora una volta. I due, qualche tempo fa, avevano litigato tramite social quando Salmo tenne un concerto a Oblia (giudicato "abusivo" dalla Lucarelli). Era l'epoca, lo ricordiamo, del distanziamento sociale e delle mascherine, piena pandemia, pieno Covid. Oggi Salmo ha scritto un post ricordando quel giorno. ed ha parlato, ovviamente in tono ironico, di “concerto abusivo”. Però, ad un certo punto, un utente gli ha chiesto al rapper di spiegare il significato di quell'”abusivo" e lui ha risposto in modo secco così: “Chiedi a Selvaggia Sucarelli”. Ovviamente la Lucarelli è intervenuta dando a Salmo del sessista. “Non piangere Selvaggia. Mi hanno storpiato il cognome mille volte. Per favore falla finita con sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) La storia si ripete. Trae Salmo accade di tutto, ancora una volta. I due, qualche tempo fa, avevano litigato tramite social quando Salmo tenne un concerto a Oblia (giudicato "abusivo" dalla). Era l'epoca, lo ricordiamo, del distanziamento sociale e delle mascherine, piena pandemia, pieno Covid. Oggi Salmo ha scritto un post ricordando quel giorno. ed ha parlato, ovviamente in tono ironico, di “concerto abusivo”. Però, ad un certo punto, un utente gli ha chiesto al rapper di spiegare il significato di quell'”abusivo" e lui ha risposto in modo secco così: “Chiedi aSucarelli”. Ovviamente laè intervenuta dando a Salmo del sessista. “Non piangere. Mi hanno storpiato il cognome mille volte. Per favore falla finita con sta ...

