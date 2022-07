Mercedesz Henger | Sto malissimo | problemi di salute dopo l' Isola dei Famosi

(Di martedì 5 luglio 2022) L'deiè probabilmente il reality che più mette alla prova i suoi concorrenti: oltre allo stress mentale di essere lontani da casa, su un', con poco cibo c'è anche quello fisico. Tutti tornano in...

Pubblicità

LadyNews_ : Mercedesz Henger dopo l'Isola dei famosi: 'Sto malissimo fisicamente' - redazionerumors : Su Instagram, la figlia di Eva Henger ha ammesso con i suoi fan di non stare bene fisicamente dopo la sua partecipa… - zazoomblog : Mercedesz Henger dopo l’Isola preoccupa i fan: «Sto malissimo sto di mera» - #Mercedesz #Henger #l’Isola… - infoitcultura : Isola dei famosi, Mercedesz Henger sta malissimo dopo il reality: cosa è successo e come sta ora - zazoomblog : Isola dei Famosi Mercedesz Henger sta male dopo la fine del reality: ecco i problemi di salute della figlia di Eva… -

... Maria Laura De Vitis ha riflettuto a lungo sul suo percorso nella sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi , confessando di essersi pentita di aver dato corda a, soprattutto dopo ...... 'Mi ha presa in giro ed è stata ipocrita' Successivamente la redattrice di SuperGuidaTv ha fatto presente all'ex naufraga dell' Isola dei Famosi che in una recente intervistaha ...Dopo la Finale de L’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis confessa di essere rimasta estremamente delusa da Mercedesz Henger.Dopo la vittoria a La Pupa e il Secchione Show, Marialaura De Vitis è sbarcata in Honduras insieme a Mercedesz Henger e a Fabrizia Santarelli nel ruolo delle Conquistadores. La modella pugliese, ...