Mercedesz Henger | problemi di salute al rientro dall’Honduras | “Sto malissimo”

Pubblicità

redazionerumors : Su Instagram, la figlia di Eva Henger ha ammesso con i suoi fan di non stare bene fisicamente dopo la sua partecipa… - zazoomblog : Mercedesz Henger dopo l’Isola preoccupa i fan: «Sto malissimo sto di mera» - #Mercedesz #Henger #l’Isola… - infoitcultura : Isola dei famosi, Mercedesz Henger sta malissimo dopo il reality: cosa è successo e come sta ora - zazoomblog : Isola dei Famosi Mercedesz Henger sta male dopo la fine del reality: ecco i problemi di salute della figlia di Eva… - hopeangel365 : Nicolas vaporidis, Altro reality dopo l’isola? Dove ce lo ritroveremo a settembre #isoladeifamosi #carmen… -

... 'Mi ha presa in giro ed è stata ipocrita' Successivamente la redattrice di SuperGuidaTv ha fatto presente all'ex naufraga dell' Isola dei Famosi che in una recente intervistaha ...torna a parlare di Edoardo Tavassi: 'C'è stata una conoscenza che...' Come andrà a finire trae Edoardo Tavassi I fan dell'Isola dei Famosi sono curiosi di capire se ...Dopo la Finale de L’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis confessa di essere rimasta estremamente delusa da Mercedesz Henger.Dopo la vittoria a La Pupa e il Secchione Show, Marialaura De Vitis è sbarcata in Honduras insieme a Mercedesz Henger e a Fabrizia Santarelli nel ruolo delle Conquistadores. La modella pugliese, ...