Mercedesz Henger dopo l’Isola preoccupa i fan | «Sto malissimo | sto di mer*a»

(Di martedì 5 luglio 2022)è sicuramente stata una delle protagoniste dell’ultima edizione deldei Famosi. Ma, adesso, tornata in Italiai suoi fan.aver appassionato milioni di italiani con il flirt honduregno con Edoardo Tavassi, ecco che su Instagram annuncia di stare: «Sto morendo dentro», racconta ai suoi follower. La figlia di Evasembra non aver ancora recuperato la piena forma fisica,aver partecipato aldei famosi 2022. L’ex naufraga sulle sue Instagram Stories ha fatto sapere ai suoi follower di stare molto male, ma di non lasciare che questo influenzi le sue giornate: «È arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita ...

Pubblicità

infoitcultura : Isola dei famosi, Mercedesz Henger sta malissimo dopo il reality: cosa è successo e come sta ora - zazoomblog : Isola dei Famosi Mercedesz Henger sta male dopo la fine del reality: ecco i problemi di salute della figlia di Eva… - hopeangel365 : Nicolas vaporidis, Altro reality dopo l’isola? Dove ce lo ritroveremo a settembre #isoladeifamosi #carmen… - zazoomblog : Isola dei famosi Mercedesz Henger sta malissimo dopo il reality: cosa è successo e come sta ora - #Isola #famosi… - redazionerumors : Mercedesz Henger decide di rispondere all'attacco fatto pochi giorni fa dall'ex naufrago Edoardo Tavassi -

Sembra che proprio Lucas Peracchi sia stata la causa dell'allontanamento trae la madre Evaperò smentisce questa versione: "Non sono d'accordo. Ora avremo occasione di ...Tornata in Italia, l'influencer è corsa a Roma per riabbracciare Eva, da cui è stata lontana per oltre due ...Isola 16, Mercedesz Henger confessa: “Sto malissimo, sto morendo dentro”. La Henger, come gli altri suoi compagni, è da poco tornata alla sua quotidianità e gli effetti post isola non sono mancati.(Fanpage.it) Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi Gossip TV. Nausea ed emicranie non danno tregua a Mercedesz Henger tra egli ex naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.