Mercato Milan – Sport: “Asensio disposto a ridursi l’ingaggio” (Di martedì 5 luglio 2022) Tra i giocatori in uscita dal Real Madrid c'è Asensio: lo spagnolo piace al Milan e, secondo i media, sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 luglio 2022) Tra i giocatori in uscita dal Real Madrid c'è: lo spagnolo piace ale, secondo i media, sarebbel'ingaggio

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, OFFERTA DA 20 MILIONI+BONUS PER DE KETELAERE Il Bruges vuole di più. Concorrenza dalla Pre… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC RESTA PER UN'ALTRA STAGIONE Accordo raggiunto, nei prossimi giorni la firma… - GoalItalia : Il Milan guarda in Inghilterra per il centrocampo ?? Rossoneri in trattativa per Douglas Luiz dell'Aston Villa ?? - martinaZEpi : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC RESTA PER UN'ALTRA STAGIONE Accordo raggiunto, nei prossimi giorni la firma #SkySport #S… - ultramoderato : Mercato del Milan che somiglia sempre di più alla scena di V per Vendetta dove i cattivi scaricano addosso 6 carica… -