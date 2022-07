Mercato Milan – Dall’Argentina: “Offerti 12 milioni per Carlos Alcaraz” (Di martedì 5 luglio 2022) Secondo fonti argentine, il Milan avrebbe presentato un'offerta da 12 milioni di euro al Racing Club de Avellaneda per Carlos Alcaraz Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 luglio 2022) Secondo fonti argentine, ilavrebbe presentato un'offerta da 12di euro al Racing Club de Avellaneda per

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, OFFERTA DA 20 MILIONI+BONUS PER DE KETELAERE Il Bruges vuole di più. Concorrenza dalla Pre… - GoalItalia : Il Milan guarda in Inghilterra per il centrocampo ?? Rossoneri in trattativa per Douglas Luiz dell'Aston Villa ?? - GoalItalia : 'Partiamo dietro al Milan, lotteremo con le altre' 'Handanovic sarà il portiere titolare' 'Dybala? Abbiamo sei atta… - MarcoVerduz : Il mercato del Milan che pensavamo dopo lo scudetto - CalcioOggi : Milan, dal mercato al ruolo di Adli: le 10 domande di Pioli - La Gazzetta dello Sport -