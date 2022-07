Mercato italiano - La Top 10 di giugno - FOTO GALLERY (Di martedì 5 luglio 2022) Risultati sostanzialmente invariati rispetto allo scorso mese per il Mercato italiano dell'auto, che, anche a giugno, ha fatto registrare una perdita del 15% sullo stesso periodo del 2021, per un totale di 127.209 immatricolazioni. Sul passivo continuano a pesare principalmente due fattori: l'incertezza economica e la scarsa disponibilità di prodotto dovuta alla crisi dei chip. Oltretutto, i fondi degli incentivi per la fascia più richiesta, quella con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km, sono già esauriti. I gruppi. Numeri in rosso per tutti i principali gruppi, dal leader Stellantis (-14%) a Volkswagen (-24,5%), da Renault (-4%), che ha contenuto le perdite grazie al +33,5% della Dacia, a Toyota 3,8%, penalizzata dalla crisi della Lexus (-63%). Fra i marchi in positivo, da sottolineare le ottime performance di MG (+1.409,8%), DR ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 luglio 2022) Risultati sostanzialmente invariati rispetto allo scorso mese per ildell'auto, che, anche a, ha fatto registrare una perdita del 15% sullo stesso periodo del 2021, per un totale di 127.209 immatricolazioni. Sul passivo continuano a pesare principalmente due fattori: l'incertezza economica e la scarsa disponibilità di prodotto dovuta alla crisi dei chip. Oltretutto, i fondi degli incentivi per la fascia più richiesta, quella con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km, sono già esauriti. I gruppi. Numeri in rosso per tutti i principali gruppi, dal leader Stellantis (-14%) a Volkswagen (-24,5%), da Renault (-4%), che ha contenuto le perdite grazie al +33,5% della Dacia, a Toyota 3,8%, penalizzata dalla crisi della Lexus (-63%). Fra i marchi in positivo, da sottolineare le ottime performance di MG (+1.409,8%), DR ...

