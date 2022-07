Mercati | euro in calo sul dollaro | la parità non è lontana In un anno la valuta europea ha perso il 13%

(Di martedì 5 luglio 2022) I segnali di rallentamento dell’economiapea, che spingerebbero la Banca centralepea verso una politica meno aggressiva sui tassi, colpiscono l’suiche finisce ai minimi degli ultimi venti anni sul. La moneta unica scende così dell’ 1,1% a 1,03 dollari, tornando ai livelli del dicembre 2022. Lanon è distante. Secondo gli operatori la banca centrale potrebbe alzare i tassi in una forbice inferiore rispetto alla previsione della scorsa settimana. La Bce riunirà il suo consiglio direttivo il prossimi 21 luglio, un ritocco sui tassi è stato già preannunciato, rimane incerta l’entità. Possibile che ci si limiti ad un + 0,25% per poi intensificare la stretta a settembre, anche in base all’evoluzione di inflazione e dati sulla crescita economica. ...

Il gas scambia a 174a megawattora a metà mattinata nell'indice olandese, riferimento europeo: il nuovo ed evidente ... Ienergetici europei sono in subbuglio con le forniture russe ai ...Con Wall Street chiusa ieri a guidare isono state le materie prime, gas in primis, in rally ormai da diversi giorni. Oggi ancora in salita a 175/megawattora, il doppio rispetto a un ...