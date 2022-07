Melissa Satta, Boateng lontano ricordo: la sua estate d’amore in Sardegna con Mattia Rivetti (Di martedì 5 luglio 2022) Melissa Satta ha voltato pagina. Il suo profilo Instagram ne è la prova: Kevin Prince-Boateng è solo un lontano ricordo. E mentre lui si è sposato con la sua nuova fiamma, Valentina Fredegrada, Melissa è volata nella sua isola, la Sardegna, insieme al figlio Maddox. Ma la sua estate non sarà solo all’insegna del figlio avuto con Boateng, nella sua vacanze c’è tanto spazio anche per il nuovo fidanzato, Mattia Rivetti. I due hanno passato insieme il weekend e sui social Melissa Satta non ha perso l’occasione di immortalare i momenti più felici nelle sue Instagram Stories. Per la 36enne è senza dubbio il miglior fine settimana di sempre, merito pure alla compagnia degli ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 5 luglio 2022)ha voltato pagina. Il suo profilo Instagram ne è la prova: Kevin Prince-è solo un. E mentre lui si è sposato con la sua nuova fiamma, Valentina Fredegrada,è volata nella sua isola, la, insieme al figlio Maddox. Ma la suanon sarà solo all’insegna del figlio avuto con, nella sua vacanze c’è tanto spazio anche per il nuovo fidanzato,. I due hanno passato insieme il weekend e sui socialnon ha perso l’occasione di immortalare i momenti più felici nelle sue Instagram Stories. Per la 36enne è senza dubbio il miglior fine settimana di sempre, merito pure alla compagnia degli ...

