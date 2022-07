Megan Fox | Ho chiesto a Machine Gun Kelly se è stato allattato al seno da bambino

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 luglio 2022)Fox ha recentemente confessato di aver sentito il bisogno di chiedere aGunse fossealo meno da: ecco perché.GunFox hanno stranito molte persone a causa della loro relazione estremamente pubblica e poco ortodossa, tra fucili in bocca e bevute di sangue umano. Di conseguenza, il fatto che l'attrice abbiaal fidanzato se èaldanon sembra niente di problemativo o controverso, maha rivelato il motivo per cui ha posto "questa domanda importante" al suo partner. In un'intervista esclusiva con E!, che è ...