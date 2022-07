Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace | “Satana vuole disordine”

(Di martedì 5 luglio 2022) La Madonna nel suoper oggi,aprirci gli occhi per prendere coscienza dell’azione del maligno che è sempre più scatenato, tanto più in questo tempo. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che L'articolo: “” proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

CiaoKarol : Quando la Madonna a Medjugorje si presentò molto triste: ‘Asciugate dal mio volto le lacrime’: Un messaggio della M… - KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Solo così sarete testimoni” - MonicaxRios : RT @RadioMariaITA: H. 08:50 #Telefonata di #Marija con P. Livio per il Messaggio della Regina della Pace a Marija di Medjugorje del 25 Giu… - carlo_bravi : RT @AmiciMedjugorje: Messaggio del 25 Giugno 2022 a Marija di Medjugorje - daniele19921 : RT @KattInForma: Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Satana vuole trarvi nella schiavitù” -

Il Sussidiario.net

Madonna dioggi 25 giugno 2022: "Satana lotta per la guerra..." Nel volume uscito nel 2020 dedicato al fenomeno religioso così misterioso - "Civitavecchia: 25 anni di con Maria. ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro) MADONNA DIOGGI 25 GIUGNO 2022: 41 ANNI DALLE PRIME APPARIZIONI È atteso come sempre in serata illasciato dalla Madonna alla ... Madonna di Medjugorje/ Messaggio oggi 25 giugno 2022: 'Satana lotta per la guerra...' Un messaggio della Madonna di Medjugorje da rileggere oggi: "Asciugate dal mio volto le lacrime che verso osservando quello che fate".Devoti a Medjugorje. Cari figli, vi invito ad aprirvi a Dio. Vedete, figlioli, come la natura si apre e dona la vita e i ...