Medicine, in arrivo le pillole sfuse: la svolta nel Lazio, risparmi e meno sprechi (Di martedì 5 luglio 2022) La rivoluzione potrebbe partire da settembre e coinvolgere tutti i pazienti del Lazio di malattie croniche: chi soffre di patologie cardiovascolari e diabete, per esempio. Ebbene, tutte quelle ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) La rivoluzione potrebbe partire da settembre e coinvolgere tutti i pazienti deldi malattie croniche: chi soffre di patologie cardiovascolari e diabete, per esempio. Ebbene, tutte quelle ...

Pubblicità

AjmalRaaj514 : @GiuseppeConteIT se io 2. 3 volta detto Che io malle tanto mi dia medicine per dolore. lorro detto vai tua medico..… - cla_car81 : '-Non è che potresti guardare come si chiamano le medicine? -Sono sul cesso, finisco e ti dico tutto... -Eh sta dav… -