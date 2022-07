“Me l’ha chiesto papà”. Stefano Tacconi, la ‘strana’ (ma bella) richiesta al figlio Andrea (Di martedì 5 luglio 2022) Lo scorso aprile Stefano Tacconi è stato colpito da emorragia cerebrale da rottura di aneurisma ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. L’ex portiere di Juventus e Nazionale aveva avvertito un mal di testa, poi all’improvviso la situazione è peggiorata. Da quel momento la sua famiglia non lo ha lasciato solo per un attimo e il figlio Andrea ha spesso aggiornato i fan sulle condizioni del padre. Qualche giorno fa proprio Andrea Tacconi aveva informato tutti sul fatto che il padre fosse stato sottoposto a un intervento chirurgico: un’operazione decisa dai medici, necessaria per migliorare il suo stato di salute. “Supererà anche questa”, aveva scritto Andrea Tacconi. Poi qualche giorno dopo ha rivelato che il padre avrebbe potuto lasciare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Lo scorso aprileè stato colpito da emorragia cerebrale da rottura di aneurisma ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. L’ex portiere di Juventus e Nazionale aveva avvertito un mal di testa, poi all’improvviso la situazione è peggiorata. Da quel momento la sua famiglia non lo ha lasciato solo per un attimo e ilha spesso aggiornato i fan sulle condizioni del padre. Qualche giorno fa proprioaveva informato tutti sul fatto che il padre fosse stato sottoposto a un intervento chirurgico: un’operazione decisa dai medici, necessaria per migliorare il suo stato di salute. “Supererà anche questa”, aveva scritto. Poi qualche giorno dopo ha rivelato che il padre avrebbe potuto lasciare ...

