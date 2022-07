Maturità, tra contestazioni e reclami. Il cine-racconto di Ciccotti (Di martedì 5 luglio 2022) “Vi denuncio tutti! Vi porto davanti al giudice! Venduti! Mia figlia è distrutta!”. La mamma con le mèches dorate, il naso a bottoncino, le rosse labbra a canotto, gli occhiali da sole inforcati sulla chioma rialzata a fungo, décolleté sobbalzante, schizza a serpentina da un lato all’altro della presidenza. “Si accomodi, signora, mi faccia capire”. Il preside, Manlio Signorini, ex docente di matematica e fisica, basso, tarchiato, pizzetto bianco da domenicano, pausato nei movimenti, cerca di calmarla. Niente. “Incompetenti! Dati i voti alti solo ai vostri amici! Che schifo!”. Il marito della donna, rimasto sulla porta, alto, segaligno, ricurvo su se stesso, annuisce sudato alla arringa della consorte. Verso la libreria della presidenza, la ragazza, con uno spavaldo ombelico in vista, sguardo sfidante, orecchino al naso, non appare affatto “distrutta”. Mostra la piega della bocca a ... Leggi su formiche (Di martedì 5 luglio 2022) “Vi denuncio tutti! Vi porto davanti al giudice! Venduti! Mia figlia è distrutta!”. La mamma con le mèches dorate, il naso a bottoncino, le rosse labbra a canotto, gli occhiali da sole inforcati sulla chioma rialzata a fungo, décolleté sobbalzante, schizza a serpentina da un lato all’altro della presidenza. “Si accomodi, signora, mi faccia capire”. Il preside, Manlio Signorini, ex docente di matematica e fisica, basso, tarchiato, pizzetto bianco da domenicano, pausato nei movimenti, cerca di calmarla. Niente. “Incompetenti! Dati i voti alti solo ai vostri amici! Che schifo!”. Il marito della donna, rimasto sulla porta, alto, segaligno, ricurvo su se stesso, annuisce sudato alla arringa della consorte. Verso la libreria della presidenza, la ragazza, con uno spavaldo ombelico in vista, sguardo sfidante, orecchino al naso, non appare affatto “distrutta”. Mostra la piega della bocca a ...

