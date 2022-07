Mattarella duro sulla tragedia della Marmolada: «Simbolo del cambiamento climatico non governato: ci sono Paesi che non si impegnano» (Di martedì 5 luglio 2022) «Abbiamo parlato della tragedia della Marmolada come elemento simbolico di quello che il cambio climatico se non governato sta producendo nel mondo» ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro in Mozambico con l’omologo Filipe Jacinto Nyusi. Netta la posizione del capo dello Stato davanti al disastro di domenica scorsa in relazione al cambiamento climatico, punto ormai non più procrastinabile nelle agende politiche internazionali. Eppure, ha aggiunto Mattarella: «Ci sono Paesi che non si impegnano su questo fronte che riguarda tutti. Occorre richiamare tutti a assumere quegli impegni assunti nelle convenzioni ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) «Abbiamo parlatocome elemento simbolico di quello che il cambiose nonsta producendo nel mondo» ha detto il presidenteRepubblica Sergiodurante l’incontro in Mozambico con l’omologo Filipe Jacinto Nyusi. Netta la posizione del capo dello Stato davanti al disastro di domenica scorsa in relazione al, punto ormai non più procrastinabile nelle agende politiche internazionali. Eppure, ha aggiunto: «Ciche non sisu questo fronte che riguarda tutti. Occorre richiamare tutti a assumere quegli impegni assunti nelle convenzioni ...

Pubblicità

duro_lavoro : RT @andreasso1951: Mattarella porta in dono al Mozambico 110 milioni di Euro, profonda amicizia comuni interessi? Sono sempre piu schifato… - momo_duro : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione del Vene… - duro_lavoro : RT @AlfioKrancic: Mattarella è in Mozambico a cercare gas. Ma non c'era già stato Di Maio? - duro_lavoro : RT @metaanto: Sarò all' antica ma che il nipote del presidente ricopra incarichi pubblici di prestigio mi fa girare le scatole. Non abbiamo… - duro_lavoro : RT @JohnTuld1: @Matt00019 @PaFassn @michele_geraci No, Mattarella disse che era COMUNQUE ED IN QUALUNQUE CASO ESCLUSO IL VOTO causa coviddì… -