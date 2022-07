Matrimonio Davide Silvestri e Alessia Costantino: ecco chi c’era del GF Vip e chi no (Di martedì 5 luglio 2022) Domenica 3 luglio Davide Silvestri e Alessia Costantino si sono uniti in Matrimonio. I due protagonisti hanno, finalmente, coronato il loro grande sogno d’amore e lo hanno fatto nel perfetto stile che li contraddistingue. Tutta la cerimonia, infatti, è stata una grande festa in stile campagnolo. All’evento hanno partecipato anche alcuni ex compagni d’avventura dell’attore L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 5 luglio 2022) Domenica 3 lugliosi sono uniti in. I due protagonisti hanno, finalmente, coronato il loro grande sogno d’amore e lo hanno fatto nel perfetto stile che li contraddistingue. Tutta la cerimonia, infatti, è stata una grande festa in stile campagnolo. All’evento hanno partecipato anche alcuni ex compagni d’avventura dell’attore L'articolo proviene da KontroKultura.

fanpage : Jessica Selassie e Barù insieme al matrimonio di Davide Silvestri: la foto fa impazzire i #Jeru #Gfvip - JL83X : cmq qui per dire una cosa a davide che criticava Alex Belli per i matrimoni finti e poi ti fai il matrimonio ranch… - Frances37943416 : @berta95italy Una domanda . Come mai al matrimonio non c'era chi doveva cantare l'Ave Maria ??? Davide avrà capito… - petiteeev : Chi l avrebbe mai detto che il jerulino infiltrato al matrimonio era proprio Davide ?? #jeru - infoitcultura : Davide Silvestri si è sposato: ecco chi c'era del GF Vip al suo matrimonio 'contadino' -