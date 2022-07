Matrimonio Davide Silvestri e Alessia Costantino | ecco chi c’era del GF Vip e chi no

(Di martedì 5 luglio 2022) Domenica 3 lugliosi sono uniti in. I due protagonisti hanno, finalmente, coronato il loro grande sogno d’amore e lo hanno fatto nel perfetto stile che li contraddistingue. Tutta la cerimonia, infatti, è stata una grande festa in stile campagnolo. All’evento hanno partecipato anche alcuni ex compagni d’avventura dell’attore L'articolo proviene da KontroKultura.

'Jessica e Barù si rivedono aldiSilvestri e a stento si sono salutati! Gelo tra i due seduti allo stesso tavolo!' ha raccontato. E sulle assenze del, di certo non sono ...Silvestri si presenta a bordo di un trattore Giusto per restare in tema contadino,alle nozze si è presentato a bordo di un trattore . Altro che super car lussuose. L'attore,...Soleil Sorge ed Alex Belli sarebbero stati lasciati a casa durante l'importante evento. Ecco per quale motivo è stata presa questa decisione.Retroscena da matrimonio. Domenica scorsa Davide Silvestri e Alessia Costantini sono convolati a nozze, concedendosi una festa sui generis in stile contadino. La location ...