Mastella parla di crisi idrica | esalta Gesesa e la difende dalle critiche

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Stiamo vivendo lapiú grave degli ultimi 70 anni come ha avuto modo di sottolineare il Presidente del Consiglio Mario Draghi e, quindi, abbiamo il dovere come cittadini di utilizzare responsabilmente la preziosa risorsa. In tal senso mi associo ai continui inviti e alle campagne di sensibilizzazione della nostra società partecipata che gestisce il servizio idrico integrato. Annuncio anche che, nei prossimi giorni, donerà ed installerà presso tutte le aiuole pubbliche di Benevento dei temporizzatori per coniugare al meglio il risparmio idrico con una buona tenuta del verde che garantisce decoro e bellezza alla nostra Città. Voglio cogliere l’occasione, ...