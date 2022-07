Marotta: 'Dybala? Un'opportunità, ma in attacco adesso siamo a posto così' (Di martedì 5 luglio 2022) Prima della conferenza stampa di Simone Inzaghi ad aprire la nuova stagione dell'Inter, Beppe Marotta anticipa le domande e dà la notizia: 'Ci tengo a dire qualcosa su Dybala: fa parte di una lunga ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 luglio 2022) Prima della conferenza stampa di Simone Inzaghi ad aprire la nuova stagione dell'Inter, Beppeanticipa le domande e dà la notizia: 'Ci tengo a dire qualcosa su: fa parte di una lunga ...

Pubblicità

FBiasin : #Marotta: #Dybala fa parte di quella serie di giocatori svincolati che rappresenta, rappresentava un’opportunità, m… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, le parole di #Marotta su #Dybala in conferenza stampa - SimoneTogna : News random: #Marotta chiama spesso l’agente di #Dybala, l’interesse resta altissimo. #Skriniar: aspettano tutti il… - Andrea15169 : Quanto scommettete che entro una settimana verrà ufficializzato Dybala all'Inter? Mi sa che voi ancora non conoscet… - Gianluca270395 : RT @tvdellosport: ?? MAROTTA: “DYBALA RAPPRESENTAVA UN’OCCASIONE” Così Beppe Marotta in conferenza stampa sulla trattativa più chiacchierat… -