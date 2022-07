Marotta | “Dimostrato di essere competitivi | ma obiettivo è vincere Felici di Inzaghi Dybala? E’ un’opportunità”

(Di martedì 5 luglio 2022) Beppenella conferenza stampa di presentazione della stagione 22/23 dell’Inter La stagione 22/23 dell’Inter sta per iniziare. La squadra nerazzurra si troverà domani ad Appiano Gentile nel consueto ritiro pre-stagionale. Alla viglia l’allenatore nerazzurro Simonee l’amministratore delegato sport Beppesono intervenuti in conferenza stampa: ecco le parole del dirigente nerazzurro. “Buongiorno a tutti, oggi simbolicamente siamo alla partenza di una nuova stagione sportiva. Faccio solo un brevissimo accenno alla stagione passata che definirei agrodolce. La bacheca si è arricchita di due trofei molto importanti, ci lascia amareggiati il secondo posto ma dimostra che la differenza tra chi vince e chi non vince è minima. Devedi monito per la prossima stagione. Porto i saluti da parte ...

Pubblicità

4LEX4ND4N0V1C : RT @NonConoscoVG: Simone Inzaghi: 'Dybala? Ha già risposto Marotta. Lo conosciamo tutti Dybala, è di grandissima qualità e l'ha dimostrato.… - MattiaGallo17 : RT @NonConoscoVG: Simone Inzaghi: 'Dybala? Ha già risposto Marotta. Lo conosciamo tutti Dybala, è di grandissima qualità e l'ha dimostrato.… - costantinovins : Inzaghi: '#Dybala? Ha già risposto #Marotta. Lo conosciamo tutti Dybala, è di grandissima qualità e l'ha dimostrato… - sBorrovic : RT @NonConoscoVG: Simone Inzaghi: 'Dybala? Ha già risposto Marotta. Lo conosciamo tutti Dybala, è di grandissima qualità e l'ha dimostrato.… - manuwes23 : RT @marifcinter: #Inzaghi: '#Dybala? Ha già risposto Marotta. Lo conosciamo tutti Dybala, è di grandissima qualità e l'ha dimostrato. Ma no… -

... l'amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe, ha risposto alle domande dei ... Inzaghi ha dato ampia soddisfazione a tutta la dirigenza e il suo rinnovo era fisiologico, ha...Inter, nuovo nome per la difesa - Quest'ultimo ha abbondantementedi poter militare in un club di altissimo livello e, proprio per questo,si sta muovendo per lui anche se, ..."L'asticella deve essere molto alta, non bisogna aver paura di perdere ma il coraggio di vincere. Anche quest'anno ci presentiamo con l'obiettivo di vincere perché abbiamo dimostrato di essere competi ...“C’è l’intenzione da parte nostra di presentare al mister una squadra competitiva, il lavoro fatto dimostra che abbiamo raggiunto la promessa. Ringrazio anche i tifosi, che rappresentano lo zoccolo du ...