(Di martedì 5 luglio 2022) Canazei, 5 lug. (Adnkronos) - "La massa si è indurita, si è solidificata, leandrannosicuramentela, 24 ore su 24". Lo afferma Franco, esperto vigile delimpegnato da domenica nella valanga di ghiaccio che si è staccata dalla. La speranza, quasi una chimera, è che si sia creata qualche sacca d'aria per i 13 dispersi, ma a quasi 48 ore dal crollo l'ipotesi diventa sempre più irreale. "Appena arrivati -racconta - l'impatto è stato devastante dmi sono trovato un'immagine impressionante, la slavina è grandissima, mai vista una cosa del genere neanche in tv". I corpi recuperati erano in parte sopra la valanga, altri sono stati recuperati seguendo le corde a cui erano legati.

Pubblicità

TV7Benevento : Marmolada: Zambelli (vigili fuoco), 'ricerche avanti tutta la settimana' - -

Sky Tg24

...del disastro dellao a reperti precedenti, sono stati individuati stamani nel corso delle ispezioni con droni in corso nella zona del disastro. Lo ha riferito ai giornalisti Fausto,...Non si va in montagna con un caldo così" Il pendio dellaè stato monitorato anche durante ... Lo ha riferito ai giornalisti Fausto, assistente di volo del nucleo elicotteri della ... Crollo ghiacciaio Marmolada, si cercano ancora 13 dispersi: “Individuati indumenti” Alcuni indumenti, non si sa se riconducibili alle vittime del disastro della Marmolada o a reperti precedenti, sono stati individuati nel corso delle ispezioni con droni in corso nella zona del ...Canazei (Trento), 5 lug. (LaPresse) - "Abbiamo avvistato alcuni reperti, con ogni probabilità si tratta di indumenti. Resta da chiarire però se sono ...