Marmolada, Sonia Bonizzi: «Domenica ai piedi del ghiacciaio, ho scelto di non andare» (Di martedì 5 luglio 2022) La bellunese ex giocatrice di hockey ed escursionista appassionata ha guardato la Marmolada e ha deciso di non salire sul ghiacciaio troppo ritirato, come si vede di solito in settembre Leggi su vanityfair (Di martedì 5 luglio 2022) La bellunese ex giocatrice di hockey ed escursionista appassionata ha guardato lae ha deciso di non salire sultroppo ritirato, come si vede di solito in settembre

Pubblicità

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Sonia Bonizzi, l'escursionista che stava per salire sulla Marmolada: «Ho rinunciato, il ghiaccio era pessimo» https://t… - andfranchini : Marmolada, l'escursionista Sonia salva per miracolo: «Sono tornata indietro perché il ghiaccio era pessimo» - fran_rom_corr : RT @ilmessaggeroit: Sonia Bonizzi, l'escursionista che stava per salire sulla Marmolada: «Ho rinunciato, il ghiaccio era pessimo» https://t… - msn_italia : Marmolada, l'escursionista Sonia salva per miracolo: «Sono tornata indietro perché il ghiaccio era pessimo» - infoitinterno : Sonia Bonizzi, l'escursionista che stava per salire sulla Marmolada: «Ho rinunciato, il ghiaccio era pessimo» -