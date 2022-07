Marmolada | ripartono le ricerche dei 13 dispersi «Nessuna speranza di trovare superstiti»

(Di martedì 5 luglio 2022) Li cercheranno, quei 13 dispersi sulla Marmoloda, con la certezza di non trovarli in vita. Ma per adesso li cercheranno solo con droni ed elicotteri, anche perché non c'è alcuna...

