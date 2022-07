Marmolada, ricerche in corso solo con i droni. Allerta per possibili nuovi crolli: installati due radar per sorvegliare la montagna (Di martedì 5 luglio 2022) Proseguono solo con l’aiuto dei droni dei Vigili del fuoco le ricerche dei 13 dispersi nella tragedia della Marmolada di domenica scorsa, in cui sono morte almeno 7 persone secondo l’ultimo bilancio ufficiale. Le operazioni via terra, invece, partiranno solo per il recupero di eventuali ritrovamenti, dopo le perlustrazioni dei droni, così da garantire l’incolumità degli operatori. Per motivi di sicurezza, infatti, vige ancora l’ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, che ha disposto il divieto di accesso sul fronte trentino, considerando la zona ancora a rischio crolli. Nelle prime perlustrazioni sono stati ritrovati alcuni indumenti nella zona del disastro, ma non è ancora chiaro se questi appartengano alle vittime del crollo del ghiacciaio. L’assistente ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Proseguonocon l’aiuto deidei Vigili del fuoco ledei 13 dispersi nella tragedia delladi domenica scorsa, in cui sono morte almeno 7 persone secondo l’ultimo bilancio ufficiale. Le operazioni via terra, invece, partirannoper il recupero di eventuali ritrovamenti, dopo le perlustrazioni dei, così da garantire l’incolumità degli operatori. Per motivi di sicurezza, infatti, vige ancora l’ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, che ha disposto il divieto di accesso sul fronte trentino, considerando la zona ancora a rischio. Nelle prime perlustrazioni sono stati ritrovati alcuni indumenti nella zona del disastro, ma non è ancora chiaro se questi appartengano alle vittime del crollo del ghiacciaio. L’assistente ...

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - RaiNews : Sale a 20 il bilancio provvisorio dei dispersi mentre sono proseguite durante la notte le ricerche sfruttando l'aiu… - RaiNews : Sono ancora 15 le persone che risultano disperse. I soccorritori continuano nelle ricerche con l'aiuto dei droni… - speranza_viva : RT @cnsas_official: #Marmolada: ricordiamo che l'intera area resta provvisoriamente chiusa per motivi di sicurezza e per consentire le rice… - telodogratis : Marmolada, riprese le ricerche, trovati degli indumenti Ma poche le speranze per i tredici dispersi -