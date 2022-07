Marmolada, il sopravvissuto: “La montagna ci stava piovendo addosso. Sono svenuto e non ho visto più nessuno” (Di martedì 5 luglio 2022) Il 27enne ancora sotto choc, con escoriazioni su viso, braccia, gambe e un trauma al fegato ha chiesto aiuto a un escursionista e si è messo in salvo. «Ho iniziato a correre più che potevo» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 5 luglio 2022) Il 27enne ancora sotto choc, con escoriazioni su viso, braccia, gambe e un trauma al fegato ha chiesto aiuto a un escursionista e si è messo in salvo. «Ho iniziato a correre più che potevo»

Pubblicità

tribuna_treviso : Il 27enne ancora sotto choc, con escoriazioni su viso, braccia, gambe e un trauma al fegato ha chiesto aiuto a un e… - antonio65683279 : Mi chiedo: come si fa a fare certi percosi in condizioni di caldo quindi di estremo pericolo? Marmolada, il sopravv… - Quotidianinet : Marmolada, il sopravvissuto Riccardo Franchin: «Ho corso, sono svenuto e poi ero solo» - PCagnan : Marmolada, il sopravvissuto: “La montagna ci stava piovendo addosso. Sono svenuto e non ho visto più nessuno”… - infoitinterno : Marmolada, il sopravvissuto: “La montagna ci stava piovendo addosso. Sono svenuto e non ho visto più nessuno” -