Marmolada | il Soccorso alpino sorvola con l’elicottero il luogo del distacco | le immagini dall’alto – Video

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - RaiNews : Il Soccorso alpino nazionale ha istituito un numero da chiamare per segnalare il mancato rientro di amici e familia… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - TgrRaiAltoAdige : Troppo caldo anche sui 3.900 metri dell'Ortles, spiega la guida alpina Olaf Reinstadler, capo soccorso alpino di So… - fabioferrero71 : Gli escursionisti che continuano a salire sulla Marmolada. Lasciateli salire ????? ma precisate che non verrà garant… -

... ha aggiunto all'Ansa il presidente del Corpo nazionale delalpino, Maurizio Dell'Antonio .che esiste l'ordinanza del sindaco di Canazei Giovanni Bernard con cui si indica che la'...Riprendono stamani sullale ricerche dei dispersi nella frana di domenica con lo stesso ... Oltre alalpino Cnsas opera una squadra delalpino della Guardia di Finanza (Sagf).Pronti 36 milioni di euro per portare i primi soccorsi e ripristinare le infrastrutture a rete. Il Consiglio dei Ministri adotterà un Decreto Legge per la nomina del commissario straordinario alla sic ...Non è noto se i reperti trovati siano appartenenti o meno ai dispersi. Sono riprese questa mattina alle 8 le ricerche delle persone ancora disperse in seguito al crollo del seracco sotto la Punta Rocc ...