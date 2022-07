Marmolada | il massiccio resta chiuso | come si cercano gli ultimi dispersi

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 luglio 2022) Laè chiusa. Tutte le vie di accesso, da qualsiasi versante, sono interdette per motivi di sicurezza. C'è il rischio di ulteriori e imprevedibili distacchi. "Parliamo di tonnellate di metri cubi di ghiaccio e roccia che potrebbero collassare con una velocità calcolata in decimi di secondo", avverte Maurizio Dellantonio, presidente del Soccorso alpino nazionale. E così il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, visibilmente scosso nel parlare con la stampa, ha messo tutto nero su bianco con un'ordinanza senza data di scadenza. "I tecnici glaciologi della Provincia di Trento sono al lavoro per valutare le condizioni del seracco che è rimasto in piedi e di altre aree a rischio a monte del tragico distacco di domenica - prosegue Dellantonio -. Intanto, con le rilevazioni dei droni siamo riusciti a recuperare in massima sicurezza altri reperti tecnici e umani". ...