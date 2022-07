Marmolada: identificato sopravvissuto 'senza nome' (Di martedì 5 luglio 2022) Ha finalmente un nome uno dei feriti nel disastro della Marmolada ricoverato da domenica all'ospedale di Treviso. Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti sanitarie, si tratta di un giovane di 30 anni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Ha finalmente ununo dei feriti nel disastro dellaricoverato da domenica all'ospedale di Treviso. Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti sanitarie, si tratta di un giovane di 30 anni, ...

