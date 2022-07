Marmolada, Greenpeace diffonde le immagini satellitari: ecco come il surriscaldamento climatico sta sciogliendo i ghiacciai italiani (Di martedì 5 luglio 2022) Greenpeace diffonde oggi le immagini satellitari dei principali ghiacciai italiani: il ghiacciaio della Marmolada, dove domenica sono morte sette persone, dell’Adamello, del Monte Bianco e dei Forni. Il confronto con gli anni precedenti evidenzia la progressiva diminuzione del manto nevoso. I ghiacciai restando scoperti già a giugno e risultano così esposti alle temperature estive. Sono destinati ad arretrare ancora, spiega l’associazione, e a ridursi di spessore. Con la loro scomparsa, prosegue Greenpeace, rischia di andare perduta una preziosa riserva idrica e una fonte importante per la produzione di energia idroelettrica. “I ghiacciai sono il simbolo dell’intensità dei cambiamenti ambientali che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022)oggi ledei principali: ilo della, dove domenica sono morte sette persone, dell’Adamello, del Monte Bianco e dei Forni. Il confronto con gli anni precedenti evidenzia la progressiva diminuzione del manto nevoso. Irestando scoperti già a giugno e risultano così esposti alle temperature estive. Sono destinati ad arretrare ancora, spiega l’associazione, e a ridursi di spessore. Con la loro scomparsa, prosegue, rischia di andare perduta una preziosa riserva idrica e una fonte importante per la produzione di energia idroelettrica. “Isono il simbolo dell’intensità dei cambiamenti ambientali che ...

