“Mariposas” di sangiovanni e Aitana ottiene il disco d’oro da Promusicae | I dettagli

Verso migliore: L'Idroscalo sono le Maldive, però con più zanzare, Aitana - '' Ok, questa la conosciamo già. È la versione spagnola di Farfalle , già in gara al Festival di quest'...La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei Tribale di Elodie No Stress di Marco Mengoni Scossa ediCamera 209 di Alessandra Amoroso Giovani Wannabe de I Pinguini Tattici ... SANGIOVANNI: DISCO D’ORO IN SPAGNA CON “MARIPOSAS” INSIEME ALLA POPSTAR AITANA Ha ottenuto già il disco d’oro in Svizzera e il triplo disco di platino in Italia, con oltre 50 milioni di streaming ...Dopo un anno di successi, il giovane cantautore lanciato dal talent show Amici torna con un nuovo singolo e una serie di live per l’Italia ...