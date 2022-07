Marina Militare Nastro Rosa Tour, inizia la lunga volata verso Venezia (Di martedì 5 luglio 2022) Conclusa la frazione di Vieste, dove il Marina Militare Nastro Rosa Tour è rimasto quattro giorni regalando emozioni inedite al pubblico e regate competitive ai protagonisti di tutte le categorie coinvolte – Wingfoil, Waszp e offshore – la situazione in classifica è più equilibrata che mai. Nastro Rosa Tour, verso Venezia: i vertici del ranking Team IREN e Marina Militare sono infatti appaiati ai vertici del ranking assoluto con un totale di 41 punti, 9 in meno rispetto a Team Mexedia, che a Vieste è risultato il top performer, mettendo a segno la miglior combinazione di risultati nelle tre classi (terzo nell’offshore con Cecilia Zorzi e Claudia Rossi e secondo in Wingfoil e Waszp con ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 5 luglio 2022) Conclusa la frazione di Vieste, dove ilè rimasto quattro giorni regalando emozioni inedite al pubblico e regate competitive ai protagonisti di tutte le categorie coinvolte – Wingfoil, Waszp e offshore – la situazione in classifica è più equilibrata che mai.: i vertici del ranking Team IREN esono infatti appaiati ai vertici del ranking assoluto con un totale di 41 punti, 9 in meno rispetto a Team Mexedia, che a Vieste è risultato il top performer, mettendo a segno la miglior combinazione di risultati nelle tre classi (terzo nell’offshore con Cecilia Zorzi e Claudia Rossi e secondo in Wingfoil e Waszp con ...

