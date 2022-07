(Di martedì 5 luglio 2022) Al via adila tradizionaledella Madonna del Carmine, organizzata dalla Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire, con il patrocinio della Comunità Montana dei Monti Aurunci, Comune e Pro Loco di, Avis comunale die A.N.C. sezione di. Il 14 e 15 luglio alle ore 19.30 la Messa presieduta da don Paolo Andrea Natta, con momenti di preghiera, Rosario, Adorazione eucaristica, Unzione degli Infermi. Sabato 16 luglio alle ore 19.30 la Messa solenne e, a seguire, la tradizionale processioneal mare. Al rientro, canto tradizionale delle Dodici Stelle. Domenica 17 luglio alle ore 19.30 presiederà la Messa l’arcivescovo di Gaeta mons. Luigi Vari. Spazio anche al divertimento e alla musica dal vivo: lunedì 11 luglio e venerdì 15 luglio alle ore ...

Pubblicità

CorriereCitta : Marina di Minturno, tutto pronto per la festa patronale: ecco il programma - mariali94316534 : RT @RivieraDiUlisse: Una storia a lieto fine... Giacinto, meraviglioso esemplare di Arara gialloblu, rinvenuto a Marina di Minturno, è rico… -

Il Corriere della Città

S) hanno scelto di portare il premio da Scauri di(Latina), dove è nato e si tiene tutti ... Nella sezione poesie prima è stataPecorini con 'Ali e la bicicletta', secondo Alessandro ...S) hanno scelto di portare il premio da Scauri di(Latina), dove è nato e si tiene tutti ... Nella sezione poesie prima è stataPecorini con 'Ali e la bicicletta', secondo Alessandro ... Marina di Minturno, tutto pronto per la festa patronale: ecco il programma Al via a Marina di Minturno la tradizionale festa della Madonna del Carmine, organizzata dalla Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire, con il patrocinio della Comunità Montana dei Monti Aurunci, C ...MINTURNO – Lo stabilimento balneare Rendez Vous a Marina di Minturno, divenuto negli anni un vero e proprio ecomostro, è stato abbattuto ieri mattina. Le ruspe hanno iniziato ad abbattere i muri e le ...