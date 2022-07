Mare da sogno e prezzi bassi: ecco la destinazione mozzafiato di quest’estate (Di martedì 5 luglio 2022) Vacanza da sogno a prezzi bassi? Un connubio difficile soprattutto ad agosto ma c’è una meta da sogno facile da raggiungere e soprattutto economica ancora da scoprire Il Montenegro è una destinazione da sogno per chi cerca avventura, un paese effervescente da visitare e tanto divertimento. Questa meta che si affaccia direttamente sull’Adriatico è ideale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 5 luglio 2022) Vacanza da? Un connubio difficile soprattutto ad agosto ma c’è una meta dafacile da raggiungere e soprattutto economica ancora da scoprire Il Montenegro è unadaper chi cerca avventura, un paese effervescente da visitare e tanto divertimento. Questa meta che si affaccia direttamente sull’Adriatico è ideale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

illflytothemoon : @liber0sis_ un bel posto, tipo al mare o anche solo affacciato dove parlare di qualsiasi cosa finché non arriva il… - GretaSalve : @cinziaandrei Astemia mai! Ma non ce la faccio a bere ho dormito due ore in tre giorni...sogno un letto il fresco e il mare... - EmanueleDolce : @Stam1899 @spighissimo Mi stai dicendo che è finalmente giunta l’ora di lasciare l’ufficio e la grigia vita parigin… - castagnamatta : @suzukimaruti @maxkava Ricordo viaggi interminabili per andare al mare, quando ero bambina e l'Autogrill era tipo u… - SusyMely1 : Passare il sabato sera davanti a un Hotel con il caldo porco che fa è il sogno do ogni fanz. Specie perché a… -