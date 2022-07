«Marco Rizzo espulso dal partito» | la fake scatena Luxuria Il segretario replica | «Grazie | Vladimiro»

(Di martedì 5 luglio 2022) «dalcomunista»: così titolava ieri un post comparso sulla pagina Facebook della federazione milanese del. La notizia è stata poi smentita dagli stessi vertici del Pc, che hanno parlato di un gruppo di «bontemponi» che, dopo aver votato contro la linea delnel corso del Comitato centrale, hanno poi pensato di dare voce in questo modo al loro dissenso, risultato largamente minoritario. Nel frattempo, però, la faccenda era montata sui social, con uno strascico di polemiche che ha coinvolto direttamente lo stesso, reo di aver commentato un post polemico di Vladimirchiamandola «».: «Io? No, ma ...

Pubblicità

Corriere : Marco Rizzo «espulso» (anzi no) da segretario del Partito comunista - Tony_Skid : RT @MattOneMouse: Marco Rizzo espulso questa mattina dal Partito comunista Vi ricordo che siamo nel 2022?? - FrancescoLRizzo : @Monicanpl @MarcoRizzoPC La Reduce dell'Isola dei Famosi accusa Marco Rizzo di essere omofobo, filoputiniano, antiq… - bashir_221928 : RT @matt1news: MARCO RIZZO NON È STATO ESPULSO DAL PARTITO COMUNISTA, FAKE NEWS RILANCIATA DA VLADIMIR LUXURIA È PARTITA DA PAGINA FACEBOOK… - GiancarloPilus1 : RT @RoosterNews1: ?? Politica - Il tweet del Signor Luxuria su Marco Rizzo. Il tweet è stato poi frettolosamente cancellato. -

espulso dal Partito Comunista Non proprio. O meglio: la Federazione di Milano ha in effetti annunciato su Facebook l'espulsione del segretario e di tutto il gruppo dirigente. "Noi ci ...Così ha fatto sapere via Facebook la Federazione di Milano del partito rivolgendosi a, 62 anni, dal 2009 segretario. Motivo Divergenze sulle strategie, contrapposizioni interne, linee ...E’ partita ufficialmente l’Estate 2022 a Pomezia e Torvaianica. Ad aprire la stagione il 10 giugno, lo ricordiamo, è stata la I edizione del festival letterario “Libri sotto le stelle” dedicata a Marg ...Anche la prossima stagione la squadra biancorossa potrà contare sul capocannoniere del campionato Bojan Djordjevic, il jolly offensivo Nicolò Cavaliere, il portiere Nicola Simonato e il terzino destro ...