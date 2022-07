Manuel Bortuzzo, papà Franco denuncia tutti dopo il GF Vip: “La mia famiglia non si tocca!” (Di martedì 5 luglio 2022) Il papà di Manuel Bortuzzo, tramite social, ha lanciato l’ultimo avvertimento contro gli hater: “leoni e leonesse da tastiera, non permettetevi di nominare la mia famiglia!”, ha scritto Franco condividendo un post sul suo account di Instagram. Manuel Bortuzzo, papà Franco denuncia tutti dopo il GF Vip Lo sfogo di Bortuzzo è proseguito: “Sono stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 luglio 2022) Ildi, tramite social, ha lanciato l’ultimo avvertimento contro gli hater: “leoni e leonesse da tastiera, non permettetevi di nominare la mia!”, ha scrittocondividendo un post sul suo account di Instagram.il GF Vip Lo sfogo diè proseguito: “Sono stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

