Manuel Bortuzzo | Nervi a fior di pelle, reazione furibonda: “Verranno perseguiti” (Di martedì 5 luglio 2022) L’ex gieffino Manuel Bortuzzo e la sua famiglia stanno passando ingiustamente un periodo d’inferno e quindi hanno deciso di reagire in maniera durissima. Manuel Bortuzzo – Screenshot InstagramLa storia finita male tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sta avendo strascichi odiosi per il giovane nuotatore. E proprio in queste ore, suo padre Franco è intervenuto su Instagram per fare a chiarezza e annunciare un’azione dura e decisa. In rete Manuel e i suoi familiari continuano ad essere presi di mira dai leoni da tastiera. La situazione è ormai insostenibile; la pazienza dei Bortuzzo è finita, e adesso, stando allo sfogo di papà Franco, gli hater dovranno pagare per loro colpe. Via Instagram il signor Bortuzzo ha lanciato ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 luglio 2022) L’ex gieffinoe la sua famiglia stanno passando ingiustamente un periodo d’inferno e quindi hanno deciso di reagire in maniera durissima.– Screenshot InstagramLa storia finita male trae Lulù Selassiè sta avendo strascichi odiosi per il giovane nuotatore. E proprio in queste ore, suo padre Franco è intervenuto su Instagram per fare a chiarezza e annunciare un’azione dura e decisa. In retee i suoi familiari continuano ad essere presi di mira dai leoni da tastiera. La situazione è ormai insostenibile; la pazienza deiè finita, e adesso, stando allo sfogo di papà Franco, gli hater dovranno pagare per loro colpe. Via Instagram il signorha lanciato ...

Pubblicità

zazoomblog : Manuel Bortuzzo il padre denuncia tutti: “Vigliacchi! La mia famiglia non si tocca” - #Manuel #Bortuzzo #padre… - 361_magazine : Manuel Bortuzzo, il signor Franco, papà del nuotatore, questa mattina ha presentato una denuncia contro i leoni da… - Barbara80208148 : RT @sonounafatina_: O un uomo che ci guarda come Manuel Bortuzzo guarda Lulù o niente. ???? #fairylu #gfvip - occhio_notizie : Franco Bortuzzo spiazza: 'Sono stato in silenzio due mesi, ora denuncio tutti' #francobortuzzo #gfvip… - AngoloDV : Franco Bortuzzo denuncia gli haters #gfvip #francobortuzzo #manuel #AngolodelleNotizie #manuelbortuzzo #isola -