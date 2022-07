Manuel Bortuzzo, il papà sbotta sui social, ma prima scatta la denuncia alla polizia (Di martedì 5 luglio 2022) Manuel Bortuzzo, il signor Franco, papà del nuotatore, questa mattina ha presentato una denuncia contro i leoni da tastiera Una valanga di insulti ricevuti. Così oggi Franco Bortuzzo, padre del nuotatore ed ex gieffino Manuel Bortuzzo, ha presentato denuncia alla polizia, dopo le offese molto gravi alla sua famiglia ricevuto a mezzo social. A svelare dell’esistenza di una chat Telegram è la pagina The Pipol Gossip che scrive: «Franco Bortuzzo, dopo mesi di silenzio, sbotta contro chi l’ha diffamato sui social e l’ha sommerso di insulti, passando alle azioni legali. Sembrerebbe che i fan della coppia che sostenevano Lulù quando stava ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 luglio 2022), il signor Franco,del nuotatore, questa mattina ha presentato unacontro i leoni da tastiera Una valanga di insulti ricevuti. Così oggi Franco, padre del nuotatore ed ex gieffino, ha presentato, dopo le offese molto gravisua famiglia ricevuto a mezzo. A svelare dell’esistenza di una chat Telegram è la pagina The Pipol Gossip che scrive: «Franco, dopo mesi di silenzio,contro chi l’ha diffamato suie l’ha sommerso di insulti, passando alle azioni legali. Sembrerebbe che i fan della coppia che sostenevano Lulù quando stava ...

