Manchester United, le condizioni per l'addio di Ronaldo (Di martedì 5 luglio 2022) Cristiano Ronaldo è il caso che sta agitando le acque al Manchester United, neanche oggi si è allenato con la squadra alimentando... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Cristianoè il caso che sta agitando le acque al, neanche oggi si è allenato con la squadra alimentando...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - gippu1 : 12) Rarissimo caso di gol da fuori area di Paolo Rossi. Per trovarne un altro bisogna volare fino a Old Trafford, a… - modazza85 : RT @SimoneTogna: Ecco dove avevo letto del Manchester United (e dell'Arsenal) che prende informazioni per Dybala :) - Roberto23186246 : Dybala al Manchester United fa la fine di Sanchez -