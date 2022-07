Maltempo: temporali forti sulla Toscana dalle 12 alle 20 di mercoledì 6 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti valido dalle 12 alle 20 di domani, mercoledì 6 luglio, per tutta la Toscana ad esclusione della fascia costiera fino alla Versilia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 luglio 2022) La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo pervalido1220 di domani,, per tutta laad esclusione della fascia costiera fino alla Versilia L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Maltempo: temporali forti sulla Toscana dalle 12 alle 20 di mercoledì 6 luglio - VTrend_it : Maltempo, codice giallo per temporali forti - NoiTv : Maltempo, codice giallo per temporali forti dalle 12 alle 20 di mercoledì 6 luglio - GazzChianti : FIRENZE - Maltempo, codice giallo su tutta la Toscana per temporali forti: dalle 12 alle 20 di mercoledì 6 luglio.… - GrossetoNotizie : Maltempo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti -