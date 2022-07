Malika Ayane | paura per la talentuosa cantante | Cosa è successo

Leggi su newstv

(Di martedì 5 luglio 2022)è una delle più popolari nonché talentuose interpreti del panorama musicale italiano. Di recente ha fatto spaventare i suoi fans, ecco. Una voce inconfondibile, un talento fuori dal comune, chi non ricorda le sue hit, Tempesta, Sospesa, Feeling Better, Adesso e qui, La primabella. Amata da appassionati e musicisti è diventata una stella di prima grandezza della musica italiana.(web source)Chi è, a dispetto del nome, è nata a Milano. Il padre è marocchino e la madre italiana. Coltiva la sua passione per il canto sin da piccola entrando nel coro di voci bianche del prestigioso teatro Alla Scala del capoluogo lombardo. L’armonia della sua voce è tale che viene spesso scelta ...