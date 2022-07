Malattie rare, Chiaramonte (Anptt): "Per Ttp test in Lea e Giornata nazionale" (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Istituire una Giornata nazionale dedicata alla porpora trombotica trombocitopenica (Ttp) e vedere finalmente inserito il test Adamts13, utile alla diagnosi e al follow-up, tra quelli inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e quindi rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Sono le richieste avanzate dal presidente dell'Associazione nazionale porpora trombotica trombocitopenica onlus (Anptt), Massimo Chiaramonte, nel corso dell'evento 'Le istanze dei pazienti nell'ambito della Giornata nazionale dell'aTtp', che si è svolto oggi a Roma presso il MoMeC in modalità phygital, promosso da Anptt, in ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Istituire unadedicata alla porpora trombotica trombocitopenica (Ttp) e vedere finalmente inserito ilAdamts13, utile alla diagnosi e al follow-up, tra quelli inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e quindi rimborsati dal Servizio sanitario(Ssn) in maniera uniforme su tutto il territorio. Sono le richieste avanzate dal presidente dell'Associazioneporpora trombotica trombocitopenica onlus (), Massimo, nel corso dell'evento 'Le istanze dei pazienti nell'ambito delladell'aTtp', che si è svolto oggi a Roma presso il MoMeC in modalità phygital, promosso da, in ...

