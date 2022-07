Mafia | omicidio a Palermo | si costituisce il killer di Giuseppe Incontrera Era stato ripreso dalle telecamere della zona

(Di martedì 5 luglio 2022) Si è costituito ai carabinieri l’assassino di, il pregiudicato ucciso per strada mentre era in bicicletta, giovedì 30 giugno nel quartiere Zisa a. L’uomo avrebbe confessato l’: eraincastratovideocamere di sorveglianza, che hannoil delitto. L’indagine è coordinata dalla Dda diguidata dall’aggiunto Paolo Guido. Nel video si vede il, armato, a volto scoperto, che tallona la vittima che si sposta in bicicletta. Dopo lo sparo del primo colpo,prosegue cercando di fuggire. Un secondo colpo di pistola però lo raggiunge alla spalla e lo fa cadere a terra. Ilfinisce sopra ...

Pubblicità

AnsaSicilia : Mafia: omicidio Palermo; killer si costituisce. E' stato incastrato dalle videocamere della zona | #ANSA - telodogratis : Mafia: omicidio Palermo; killer si costituisce - lasiciliait : Omicidio di mafia alla Zisa, si è costituito il killer di Incontrera - malgradotutto : Processo Mario #Ciancio Sanfilippo. Ferone: 'C'era un omicidio al giorno e non si parlava mai di mafia a #Catania..… - LiveSicilia : Palermo, omicidio della Zisa: c’è un VIDEO assassino a volto scoperto -

... Marti (cognato di Maurizio Briganti) avrebbe dispensato consigli ai sodali riguardo azioni violente, come quella del tentatodi Riccardo Savoia (i cui dettagli sono riportati in un ...... la nota criminologa Roberta Bruzzone che parlerà dell'del celebre stilista Gianni Versace ... Lanarrata ai bambini" (ed. Gribaudo). La serata clou del Festival, l'8 luglio, ripercorrerà ...Nel video si vede il killer, armato, a volto scoperto, che tallona la vittima che si sposta in bicicletta. L’uomo spara un primo colpo e Incontrera prosegue cercando di fuggire. Un seconda colpo di pi ...Si è costituito ai carabinieri l'assassino di Giuseppe Incontrera, pregiudicato assassinato per strada giovedì scorso nel quartiere Zisa a Palermo. L'uomo, incastrato dalle videocamere della zona, che ...