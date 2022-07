Madonna di Medjugorje | le parole regalano uno spiraglio | il riferimento è alla guerra

Leggi su chenews

(Di martedì 5 luglio 2022) Ladiha voluto regalare undi luce ai fedeli. Ilè al conflitto tra Ucraina e Russia. Ecco il suo messaggio. I fedeli di tutto il mondo sono sempre in attesa delledelladi. Queste vengono trasmesse da veggenti che sono sul luogo. La loro attesa, ogni volta, non è mai vana visto che i messaggi sono profondi e di assoluto conforto. Per questo motivo, ogni volta i fedeli seguono con decisa attenzione quanto accade. Adobe StockIl momento storico è davvero molto duro. Dopo la pandemia si è innescato un conflitto tra Russia e Ucraina che ha gettato il mondo nella tensione più totale. A seguito di tanti avvenimenti, quindi, le persone hanno cercato rifugio e conforto nella fede. I messaggi ...