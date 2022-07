Ma qualcuno ha mai usato la minuscola tasca dei jeans? Ecco a cosa serviva! (Di martedì 5 luglio 2022) Hai mai notato che, poco sopra le tasche frontali dei tuoi jeans, emergono questi piccoli e simpatici taschini. Ma servono a qualcosa o sono un ulteriore elemento decorativo? Beh, una cosa è certa: ... Leggi su tech.everyeye (Di martedì 5 luglio 2022) Hai mai notato che, poco sopra le tasche frontali dei tuoi, emergono questi piccoli e simpatici taschini. Ma servono a qualo sono un ulteriore elemento decorativo? Beh, unaè certa: ...

Pubblicità

CillinasWorld : RT @Nonnadinano: @stefaniagrilli @elettraglide Gentile Sig. Bocelli, sua madre SCELSE di non abortire Nessuna legge potrà mai obbligare qua… - usodistorto : @alesirigu70 @OfficialASRoma Il prezzo credo è questo, nessuno obbliga qualcuno ad acquistare. Anche per me son tro… - hybonne1 : @virhollow ah vabbè poi ovvio scherzo non mi offenderei mai sul serio se a qualcuno non piace qualcosa che piace a me ahahah - cecilian_u : RT @raphaelangellll: @Preppy696 @BoletusFavius A dire il vero i Coronavirus mietevano vittime anche in epoca pre-covid, ma nessuno se ne cu… - esauritatorino : RT @dudeasme: l’unico mio unpopolar opinion va al twitter che si lamenta tanto di fedez e le sue amicizie paragonandole solo a “quello che… -