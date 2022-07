M5s, i nomi dei duri e puri in ginocchio per la deroga: perché per i grillini è la fine (Di martedì 5 luglio 2022) Non bisogna necessariamente essere dei sadici per ammirare lo spettacolo dei desperados pentastellati giunti al secondo mandato, tra Montecitorio e Palazzo Madama, in procinto di subire la ghigliottina autoimposta per statuto e alla quale Beppe Grillo pare non voler rinunciare. A maggior ragione dopo la scissione di Luigi Di Maio: il M5S non è più maggioranza in un Parlamento che dal 2023 avrà la metà degli scranni disponibili, per una legge fortissimamente voluta proprio dai grillini che nel frattempo hanno perso due terzi dei loro voti; e allora, sì, la situazione diventa tragicomica. Un conto sommario indica in 49 i parlamentari in scadenza rimasti fedeli alla ditta guidata (si fa per dire) da Giuseppe Conte. LA MOSSA DI BEPPE Oltretutto l'avvocato di Volturara Appula ha nel frattempo svestito la grisaglia con pochette per indossare i panni descamisadi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Non bisogna necessariamente essere dei sadici per ammirare lo spettacolo dei desperados pentastellati giunti al secondo mandato, tra Montecitorio e Palazzo Madama, in procinto di subire la ghigliottina autoimposta per statuto e alla quale Beppe Grillo pare non voler rinunciare. A maggior ragione dopo la scissione di Luigi Di Maio: il M5S non è più maggioranza in un Parlamento che dal 2023 avrà la metà degli scranni disponibili, per una legge fortissimamente voluta proprio daiche nel frattempo hanno perso due terzi dei loro voti; e allora, sì, la situazione diventa tragicomica. Un conto sommario indica in 49 i parlamentari in scadenza rimasti fedeli alla ditta guidata (si fa per dire) da Giuseppe Conte. LA MOSSA DI BEPPE Oltretutto l'avvocato di Volturara Appula ha nel frattempo svestito la grisaglia con pochette per indossare i panni descamisadi ...

