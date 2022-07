Luigi La Rocca direttore generale Archeologia | Belle Arti e Paesaggio del MiC

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 luglio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha nominatoLacon funzioni di direzione della Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo rende noto il ministero della Cultura. La, attuale soprintendenteper il Comune di Napoli, succede dal 1 luglio a Federica Galloni collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età. “Nel ringraziare Federica Galloni per l’importante lavoro svolto nel corso dell’intera carriera nei ruoli del MiC – dice il ministro Franceschini – e in ...