Lotta alle violenze, il sogno del comandante dell'Arma Trombetti: "Una sala d'ascolto in ogni caserma"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Salerno – Dietro l'apertura della nuova sala di accoglienza per le vittime di violenza inaugurata ieri, presso la sede della Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia si nasconde un obiettivo ambizioso al quale però il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Gianluca Trombetti non smette di credere: riuscire ad avere nella maggior parte della provincia delle sale d'ascolto a supporto del lavoro dell'Arma, pur sapendo che ci sono una serie di difficoltà strutturali e logistiche, a partire dalle grandezza di alcune caserme che non sempre facilitano la realizzazione. Il prossimo obiettivo è provare ad aprire una sala di ascolto nella parte nord della provincia. Un'ipotesi potrebbe essere Nocera Inferiore.

