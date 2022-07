Lo sfogo della sorella di Erica Campagnaro, dispersa sulla Marmolada: “Perché nessuno ha messo un avviso e fermato le persone?” (Di martedì 5 luglio 2022) “Perché nessuno ha fatto un avviso sabato, che c’era l’acqua che scorreva sotto il ghiacciaio? Perché non hanno fermato le persone? Perché le hanno lasciate andare?”. È l’accusa e lo sfogo della sorella di Erica Campagnaro, la donna di Tezze sul Brenta (in provincia di Vicenza), dispersa assieme al marito Davide Miotti sulla Marmolada “Era una bella giornata di sole, sì, per carità – ha proseguito la donna, arrivata oggi al centro di coordinamento a Canazei – ma se sotto scorre l’acqua… se c’è una responsabilità, andremo fino in fondo”, ha concluso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “ha fatto unsabato, che c’era l’acqua che scorreva sotto il ghiacciaio?non hannolele hanno lasciate andare?”. È l’accusa e lodi, la donna di Tezze sul Brenta (in provincia di Vicenza),assieme al marito Davide Miotti“Era una bella giornata di sole, sì, per carità – ha proseguito la donna, arrivata oggi al centro di coordinamento a Canazei – ma se sotto scorre l’acqua… se c’è una responsabilità, andremo fino in fondo”, ha concluso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

